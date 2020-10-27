Москва, 27 октября 2020, 15:30 — REGNUM Закон о ратификации Европейкой конвенции об отмене легализации дипломатических документов подписал президент России Владимир Путин. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Участники конвенции отказываются от необходимости нотариального заверения документов, которые составляются дипломатами в странах-участниках конвенции. Документы признаются автоматически.
На практике участники отказываются от формальностей, связанных с дополнительным подтверждением подлинности документов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября депутаты Госдумы ратифицировали Европейскую конвенцию об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами.
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