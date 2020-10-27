Екатеринбург, , 15:51 — REGNUM В Свердловской области проработают вопрос о запрете ночной деятельности общепита, сообщил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям запретить предприятиям общепита работать с 23:00 до 6:00 утра. По словам Крекова, в оперштабе региона уже обсуждалась данная тема.

«Мы сейчас просчитываем варианты, каким образом нам это решение выполнить», — уточнил чиновник.

По мнению вице-губернатора, логика в данном предложении есть. Однако не все предприятия общепита попадут под ограничения: будет сделано исключение для организаций, работающих рядом с аэропортом и вокзалами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 35 069 случаев заражения коронавирусом.

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