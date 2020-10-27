Волгоград, , 15:53 — REGNUM За призывы к осуществлению экстремистской деятельности осуждён житель Волгограда: мужчина разрисовал краской постамент памятника. Суд на два года запретил ему быть администратором сайтов в интернете, сообщили ИА REGNUM 27 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области. Установлено, что в июле 2018 года мужчина баллончиком с краской испортил лицевую часть постамента памятника «Передний край обороны г. Сталинграда в 1942—1943 годах». Подсудимый через изображения и надписи выразил своё мнение, в котором эксперты усмотрели призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Вину в преступлении мужчина не признал. Приговором Краснооктябрьского районного суда Волгограда его признали виновным в вандализме и публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе «Интернет», на срок два года.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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