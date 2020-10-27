Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции обострила дефицит медицинских работников в Ростовской области. Человеческий ресурс, по словам донского губернатора, зачастую находится на пределе, передаёт ИА REGNUM.

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«Человеческий ресурс во многих случаях находится на пределе. Нельзя одномоментно нарастить число медицинских работников, это физически невозможно, и в сжатые сроки. Мы занимаемся темой подготовки медработников постоянно, системно. За последние годы нарастили число врачей и среднего медицинского персонала, это касается и сельских, и шахтёрских территорий. Проблема полностью не решена. Сейчас пандемия её отчётливо обострила», — отметил глава региона Василий Голубев в ходе заседания оперштаба 27 октября.

Губернатор сообщил о создании на Дону мобильных отрядов медиков для помощи территориальным госпиталям, наиболее нуждающимся в медицинских кадрах. В настоящее время дополнительно задействовано 46 врачей, 63 человека среднего медицинского персонала. Более 1 тыс. человек — студенты, ординаторы, волонтёры — оказывают такую помощь. 383 студента и 78 ординаторов трудятся в COVID-госпиталях.