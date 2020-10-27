Владикавказ, , 15:28 — REGNUM В стационарах Северной Осетии наблюдается ежедневное увеличение числа госпитализированных в связи с заболеванием COVID-19 или с подозрением на него. По данным министерства здравоохранения региона на 27 октября, число пациентов стационаров составляет 808 человек, 20 из них — дети. За последние сутки их прирост составил 57 человек.

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При этом только у 47 из них подтвержден COVID-19. Остальные лица, у которых подтвержден коронавирус, лечатся амбулаторно. Большая часть госпитализированных находится в больнице скорой помощи — 651 человек. В реанимацию в двух медучреждениях помещены 55 человек, в том числе 28 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Северной Осетии коронавирусная инфекция подтверждена у 7032 человек, из них выздоровели 6097 пациентов. Скончались за все время 70 жителей региона.