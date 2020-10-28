Шумерля, Чувашия, , 10:08 — REGNUM В Чувашии в Шумерле начались мероприятия, посвящённые Году трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. В них принимают участие около 150 человек, также запланировано прямое включение в рамках акции с Чебоксарами, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Сбор участников в Шумерле Администрация Шумерли

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В Шумерле возле гостиницы началась акция в честь строителей рубежей обороны. Возле гостиницы оформлен призывной пункт, который в годы Великой Отечественной войны служил городской мобилизационной площадкой как для отправки на фронт, так и на строительство оборонительных рубежей.

Сбор участников в Шумерле Администрация Шумерли

Женщины, молодёжь и подростки, одетые в одежду тех времён, собрались у мобилизационного пункта, где им раздают «повестки на окопы» (так в народе называли строительство оборонительных рубежей), звучат лозунги и агитация, играет музыка, рассказывается о важности поставленной страной задачи. Колонна прошествует до центральной площади, где будет представлена музыкально-литературная композиция в честь строителей Сурского и Казанского рубежей, прозвучат поздравления, состоится чествование тружеников тыла.

Также на площади представлена экспозиция, посвящённая истории строительства оборонительных рубежей в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением главы Чувашии Олега Николаева объявлен в республике Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Мобилизация началась 28 октября 1941 года.