Киев, , 15:28 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 выявили у заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Ковалив. Об этом она написала 27 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы чётко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной», — сказано в сообщении.

Ковалив добавила, что все члены её семьи чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) выявили 83 случая заражения коронавирусом, 16 человек госпитализировали.

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