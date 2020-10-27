Киев, 27 октября 2020, 15:28 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 выявили у заместителя руководителя офиса президента Украины Юлии Ковалив. Об этом она написала 27 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Ковалив добавила, что все члены её семьи чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в вооружённых силах Украины (ВСУ) выявили 83 случая заражения коронавирусом, 16 человек госпитализировали.
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