Москва, , 15:18 — REGNUM Поручение президента РФ Владимира Путина правительству рассмотреть вопрос о повышении размера больничного родителям дошкольников может рассматриваться как продолжение мер социальной поддержки семей с детьми, уже предпринятых в 2020 году, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Это сделано главой государства для смягчения экономических потерь, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по ее сдерживанию. В том числе, это были дополнительные пособия на детей, выплаты 3000 руб. на каждого из несовершеннолетних детей родителям, потерявшим работу.

Теперь предлагается выплачивать пособия по временной нетрудоспособности детей до 7 лет в размере 100% среднего заработка вне зависимости от страхового стажа. Сейчас при стаже работы до 5 лет по больничному выплачивается 60% среднего заработка; при стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка; при стаже 8 и более лет — 100% среднего заработка.

При этом устанавливается и максимальный размер среднего дневного заработка, которым ограничивается оплата больничного. В 2020 году он равен 2 млн 301 тыс. 037 руб.

С учетом значительного падения реальных располагаемых доходов населения (по данным Росстата, во II квартале оно составило 8,4% в годовом выражении), семьи с детьми нуждаются в мерах поддержки со стороны государства.

В этом смысле предлагаемая мера в какой-то степени поможет, хотя вряд ли существенно улучшит ситуацию», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оплаты в размере 100% листков временной нетрудоспособности родителям дошкольников.

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