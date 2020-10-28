Стокгольм, , 09:54 — REGNUM С начала 2020 года число электромобилей в Швеции увеличилось чуть более чем на 70%. По мере увеличения количества электрокаров, появляются опасения о неспособности электросетей обеспечить необходимый уровень потребления электроэнергии для функционирования автомобилей. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Правительство Швеции активно поощряет приобретение электромобилей. Это осуществляется с помощью налоговых льгот для владельцев экологически безвредных автомобилей.

В свою очередь, профессор Технологического университета Лулео Мат Боллен рассчитал последствия тотального перехода на электромобили в небольшом муниципалитете Шеллефтео. По его оценкам, если владельцы всех 30 000 зарегистрированных автомобилей одномоментно перейдут на электрокары, то нагрузка на электросети увеличится на 50% — с сегодняшних 150 МВт до 225 МВт.