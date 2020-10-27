Уфа, , 15:30 — REGNUM Почти 3,8 тысяч голосов набрал единственный проект от Башкирии на платформе Агентства стратегических инициатив. Об этом 27 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте Агентства стратегических инициатив проходит народное голосование за лучший проект среди финалистов «100 городских лидеров-2020». В их число вошел один проект из Башкирии «Малые города для малого бизнеса» по развитию города Агидель. На текущий момент рейтинг данной идеи составляет 18 995.

Проголосовать за проект можно до 5 ноября включительно, пройдя по ссылке https://100gorodov.ru/improject-6808/ideas/6847. При этом необходимо пройти регистрацию, а затем нажать кнопку «Нравится» на странице данного проекта.

По словам организаторов, у победителя «100 городских лидеров-2020» появится возможность развивать свой проект.

Финал прошел в Сочи 3 и 4 октября. Тогда команды из 24 субъектов РФ представили 27 проектов по развитию комфортной городской среды.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что команда из Башкирии получила диплом Агентства стратегических инициатив за проект развития города Агидель.

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