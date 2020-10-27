Нур-Султан, , 15:14 — REGNUM Образ Казахстана в фильме «Борат 2» не имеет никакого отношения к реальной стране. Об этом заявил автор сценария фильма Саша Барон Коэн, пишет газета The New York Times.

«Я выбрал Казахстан, потому что про это место почти никто не знал в США», — сказал комик. Он добавил, что настоящий Казахстан — это страна с современным, гордым обществом, которое противоположно Борату.

Ранее национальная компания Kazakh Tourism опубликовала рекламный видеоролик, в которой гости Казахстана неоднократно произносят слава героя фильма «Борат 2»: «Very nice!»

В МИД Казахстана заявили, что фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии.

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