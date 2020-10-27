27 октября 2020 | Время чтения 11 мин

Владимир Станулевич, , 15:13 — REGNUM Орлецы на Северной Двине — древнейшая известная столица Русского Севера — Заволочья. Основанная в 1342 году сыном умершего новгородского посадника Лукой Варфоломеевича. С ватагой «холопов-сбоев» он бежал в богатое пушниной Заволочье и на неприступном мысе над Северной Двиной основал крепость, мимо которой «не пройти, не проехать». И перекрыл доставку пушнины в Новгород. Новгородские бояре не смирились, подкупили двинян, убивших Луку. Но сын Онцыфор Лукич отомстил за отца — явился в Новгород, поднял восстание и спустя 12 лет стал посадником.

Башня-хранилище известняковой муки бывшего карьера Орлецы и древние каменоломни на берегу Северной Двины, где 700 лет заготавливался камень для строительства на Русском Севере Владимир Станулевич © ИА REGNUM

На этом не закончилась яркая и, как оказалось, короткая жизнь крепости — в 1397 году она добровольно перешла под власть Москвы. Новгородцы снова не смирились и снарядили 8-тысячную рать с камнеметами, и после месячной осады измена открыла ворота крепости. Сторонников Москвы казнили здесь же, а воеводу Ивана в Новгороде сбросили с моста, крепость и посад сравняли с землей. С тех пор на месте погибшей твердыни никто не жил.

Еще более славные Орлецы — каменоломни на правом берегу Северной Двины, напротив крепости. Там 700 лет заготавливали камень для всего Русского Севера. Они давали белый известняк для строительства крепости Орлецы (1342 г.), Соловецкого монастыря (Преображенский и Успенский соборы — 1552−1566 гг.), Антониево-Сийского монастыря (Троицкий собор — 1606, Благовещенская церковь — 1643), холмогорского Спасо-Преображенского собора (1689 г.), десятков церквей на Двине, Гостиных дворов в Архангельске (1684 г.) и Новодвинской крепости (1702 г.), у которой была одержана первая победа над шведами в Северной войне 1700−1721 годов.

Соловецкий монастырь, при строительстве которого применялся орлецкий камень

Антониево-Сийский монастырь, при строительстве которого в 1590–1600-х годах, применялся орлецкий камень

Олег Овсянников, российский археолог, Марек Ясинский, польский археолог, о строительстве Троицкого собора Антониево-Сийского монастыря: «Известь стали заготавливать уже в 1587 году («возили мастеры известь»). Строительство потребовало разработки собственных карьеров — на Орлеце, Ваймуге, ломали камень-известняк, жгли известь («и известь жгли на Орлеце свои мастеры»)» (1).

Архиепископ Афанасий Холмогорский, о строительстве Троицкого собора на Ухтостове (1690 г.): «И аз, преосвященный Афанасий, архиепископ Холмогорский и Важеский, …всех крестьян благословил, велел им на новую церковь камень и всякой каменной припас готовить, и в том каменю в Колмогорском уезде в Ухтостровской волости построить на новом месте новую церковь во имя Пресвятыя Троицы…» (2).

Цари Московские Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич об отпуске материалов для строительства соборной церкви в Холмогорах (Спасо-Преображенского собора), 1694 год: «У Архангельского города от городового и Гостиных дворы строения остались припасов железа, камени тесу и в Орлеце зженые извести и всяких снастей… а в росписи, какова прислана… в Новгородский приказ из Приказу Болшие казны, остальных припасов написано семьсот дватцать бочек извести… И мы, великие государи и сестра наша великая княжна София Алексеевна, пожаловали богомольца нашего преосвященного архиепископа… на церковное строение жаловать песок и кирпичи и щебень… также и камень белой тесаной и бутовой, ему ж…» (3).

Спасо-Преображеский собор в Холмогорах (1689 г.), при строительстве которого применялся орлецкий камень

Архиепископ Афанасий Холмогорский об одобрении постройки крепости на Малой Двинке (Петропавловской (Новодвинской) крепости), 1701, января 26: «…в 1700-м годе камени бутового, и стенного, и мостового, и кирпича, и щебню, и извести колико было и теми всеми домовыми моими припасы доброхотно… моем великому государю челом ударил, …к строению оныя крепости… 30 сажен трехаршинных в длину, и в ширину, и в вышину камени бутового лещадливого самого доброго и к строению годного, 580 каменей стенных тесаных разных рук, 302 камня мостовых тесаных… 300 бочек мерных извести…» (4).

Новодвинская (Петропавловская) крепость под Архангельском (1702 г.), при строительстве которой применялся орлецкий камень

1701, января 26: «А на строение той крепости изготовить нынешнюю зимою каменных припасов десять сот тысяч кирпича, тысячу сажень бутового камени, пять тысяч бочек извести, а аршинного и трехчетвертного камени… чтобы всего того на то строение было довольно…» (5).

1701, апреля 27: «Да к строению тоя же вышеописанныя крепости… велел домовым моим людем и крестьяном… наломать и спровадить на домовых моих судах сто сажен трех аршинных камени бутового доброго лещадливого» (6).

1701, 18 июня: «Теми же домовыми моими людьми и крестьяны … наломал и к строению тоя крепости поставил в домовых своих судех … пятьдесят сажен трех аршинных в долготу, и в широту, и в высоту, камени бутового великого самого изрядного, которой не в один бут, но и тесать, и в стены на лицо полагать неотменно годен…» (5).

Не будь Орлецких карьеров, Русский Север дольше бы оставался деревянным, не таким сильным в обороне, не таким долговечным в архитектуре, не таким бесстрашным к пожарам. При всем уважении к деревянным строениям, какими уникален Русский Север, во время пожаров уносили они в небо уникальные книги и иконы и ограничивали фантазию строителей — сгорит ведь.

Переодеть Русский Север в каменные одежды решил архиепископ Афанасий Холмогорский (1642−1701). До него каменными были несколько церквей и монастырей да Гостиные дворы в Архангельске. С помощью карьера в Орлецах, Владыка построил около 50 каменных храмов. Именно он сделал Орлецы источником силы и красоты Русского Севера.

Гостиный двор в Архангельске (1684 г.), при строительстве которого применялся орлецкий камень

На короткий период при советской власти Орлецы стали, как и вся Архангельская область, лесным цехом, но уже в 1950-х годах здешние лесозаготовки перекочевали с правого берега Северной Двины на левый. Поселок Орлецы стал заниматься тем, чем занимался многие столетия, — карьером.

П. Меньшиков, пенсионер, газета «Холмогорский колхозник» об орлецком карьере в 1920—1930-х гг: «В Орлецких карьерах артель вела заготовку камня для обжига на известь. Известь в больших карбасах отправляли в город Архангельск, получая взамен товары…» (8).

В 1955 году была произведена геологическая оценка Орлецкого месторождения «карбонатной породы для обжига на известь», как его официально называли. Оказалось, месторождение состоит из 4 участков: Ступинского, прогнозные запасы — около 8 тыс. тонн, Паниловского — 13,7 тыс. тонн, Вороновского — запасы не разведаны, и Лесобиржи — 122,6 тыс. тонн. Сейчас оценка запасов требует обязательной переоценки. Подшивки холмогорской районной газеты рассказывают о взлете и падении Орлецкого карьера в 1950—1990-х годах.

В. Медведков, газета «Холмогорский колхозник», 1959 г.: «Коллектив Орлецкого карьера известняка октябрьский план по валовой продукции выполнил на 196 процентов… На карьере до последнего времени преобладал ручной труд… В этом году тачки заменили машинами».

До 1959 года царствовал ручной труд и малая механизация, а в 1974 году на берегу реки выросла высоченная башня, вызывавшая у проплывающего мимо народа страх и любопытство: не упадет ли великое строение в реку и что будет, если упадет? Карьер стал выдавать «на гора» не только строительный камень и известь, но и удобрения для закисленных сельхозземель — известняковую муку и сырье для производства силикатного кирпича.

Высота башни элеватора — 40 метров Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Г. Борисов, газета «За коммунизм», 1972 г.: «Необычные постройки у берега: башни-элеватора. Это хранилища известковой муки, необходимой для улучшения почв, повышения урожайности… А рядом с элеваторами строится мельница для размола известнякового камня. Строительство элеватора и мельницы началось в июле 1969 года… Проектная мощность цеха 100 тысяч тонн известковой муки в год… При полной загрузке цеха все затраты на его строительство окупятся за 2−3 года» (8).

Помещение для погрузки известняковой муки в башне-элеваторе карьера Орлецы Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Г. Дурасова, экономист карьера, газета «За коммунизм», 1989 г.: «За первый квартал реализовано продукции на 97,7 тысячи рублей при плане 30 тысяч» (8).

Г. Дурасова, экономист карьера, газета «За коммунизм» 1.09.1990 г.: «Силикатному заводу… надо отгрузить 90 тысяч тонн известнякового щебня… Треть известнякового щебня (10 000 тонн) отгрузили «Архангельскавтодору»… А вот известняковая мука идет… с колес… известняковый камень, его просит Котласский техучасток, что в г. Сольвычегодске» (8).

Но в 1991 году, вопреки голосованию жителей СССР на референдуме 17 марта 1991 года, страну развалили, и сельское хозяйство полностью, а строительство надолго умерли.

Газета «Холмогорская жизнь» 1992 г.: «Карьер области нужен — без известняка не могут работать целлюлозно-бумажные комбинаты, заводы силикатного кирпича, строители и земледельцы. Но все упирается в нехватку денег у всех и упрямую политику растерявшихся управленцев, ведущих нас в коммунизм, а теперь развернувшихся в незнамо какую сторону…

О судьбе карьера вопрос будет решаться 12 января на первом собрании акционеров Орлецкого карьера. 50 процентов акций оказалось у ЧИФа «Белое море» — так «удачно» дуранули истинных хозяев карьера с приватизационными чеками… А поселок отрезан от мира сего… нет своего транспорта, и лей слезы, как беременная женщина, переходившая Двину два часа…» (8).

О. Ларионова, газета «Холмогорская жизнь», 1992 год: «О трудном положении этого рабочего поселка. Денег нет, заказчики отказываются от продукции… — Не работаем… Договоры на поставку сокращаются. А дешево продавать продукцию не выгодно — без денег останемся. Большинство в трудовых отпусках… Куда сокращать? Чем еще у нас люди могут заняться…» (8).

В 2004 году карьер обанкротили, и впервые за 700 лет стук железа по камню в Орлецах перестал быть слышен.

Алексей Степанович, житель поселка: «Теперь в поселке, где жили 1000 человек, живут 70. Самому молодому за 30, и молодые пьют. Ловим рыбу — леща, налима, сёмгу, что-то продаем, возим за деньги через реку, я присматриваю за колонкой Водоканала. Некоторые ездят вахтами на алмазные месторождения. Доход в 20 тысяч в месяц считается хорошим. До прошлого года лес заготавливал предприниматель, мы у него покупали пиломатериалы для строительства. Я строю дом, никуда не собираюсь уезжать. Переправа для местных не проблема — спустил лодку, поехал на тот берег или куда надо. Сетками недавно ловлю рыбы запретили, депутаты всё делают ради людей, но пока еще можно неводами. На повороте реки, где мыс с крепостью, ловится хорошо — там яма метров 30−40 глубиной. Почему тысячи лет здесь останавливались люди — рыба, в известняке полудрагоценные камни встречаются. Иногда из леса выходят звери — чаще лисицы. В прошлом году волки задрали у соседа собаку, я выскочил с ломом, отбил ее, но поздно, собачка умерла. И у меня собаку волки задрали несколько лет назад…».

Образец кладки известняковыми плитами Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Посёлок, в отличие от соседних деревень Ступино и Ичково, выглядит как декорация к фильму-катастрофе. На большой территории разбросаны жилые приземистые бараки, такие же брошенные, старые, ржавые легковухи без номеров, обломки механизмов. Не так страшно, когда всё это занесено снегом или в зарослях травы. Но весной и осенью вид суицидальный. Несколько частных домов аккуратные, как игрушечки. В центре поселка мемориал погибшим в годы Великой Отечественной землякам.

Анна Афанасьевна, жительница поселка, 60 лет: «Здесь моя родина, здесь родились мои дети, они приезжают ко мне на лето, мне здесь нравится. Я езжу, путешествую, живу иногда в Архангельске, но не считаю, что у меня здесь дача — здесь у меня родной дом. Собираю материалы — воспоминания, газетные вырезки — о людях нашего поселка. Ездила в областную библиотеку, читала подшивки нашей районной газеты, фотографировала статьи об Орлецах, вывешиваю в группе «ВКонтакте» «Орлецы».

Традиционный вопрос — кто виноват? Когда были заложены проблемы Орлецов? При социализме, когда в поселок с монопроизводством завезли 1000 человек? Вряд ли, так как карьер был хорошо диверсифицирован несколькими видами продукции и отраслями экономики. В каком сумасшедшем сне можно ждать гибели сельского хозяйства всей страны? Поэтому ответственность за нынешнее состояние поселка Орлецы надо возложить на эксперименты Горбачева и стоящих за ним с темными целями лиц, вознесенных в 1985 году на вершину власти. И это урок России на будущее!

Вот чего точно заслуживает поселок Орлецы и его карьер, так это памятника на месте, где добывался камень, в который оделись почти все исторические здания Русского Севера, музея в Холмогорах или отдела областного краеведческого музея в Архангельске.

Участки известнякового месторождения в Орлецах в 2020 году были свободны для получения на условиях аукциона либо конкурса.

Поселок Орлецы. Фото 2020 года Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Примечания:

М. Э. Ясински, О. В. Овсянников. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. СПб. 1998. В 2 томах. Т. 2. С. 126 Там же. С. 154 В. Н. Булатов. Архиепископ Афанасий Холмогорский, Муж слова и разума. Архангельск. 2014. С. 289−292 Там же. С. 336−339 Там же. С. 337 Там же. С. 347 Там же. С. 357−360 Газета «Холмогорский колхозник», «За коммунизм», «Холмогорская жизнь». АОНБ имени Н. Добролюбова.

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