Симферополь, , 15:13 — REGNUM Студентов Крымского федерального университета им. Вернадского переводят на дистанционный формат обучения с 27 октября. Об этом сообщила пресс-служба КФУ. Речь идёт обо всех теоретических занятиях, в контактной форме будут проводиться лабораторные занятия.

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«Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Республики Крым. В контактной форме будут проходить только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удалённо. Пока ориентировочная дата окончания такого режима — 1 декабря, но вполне возможно, что он будет продлён до конца года», — прокомментировал ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Занятия со студентами будут проводиться с помощью образовательных платформ, а также социальных сетей и мессенджеров.

Как сообщало ИА REGNUM, на дистанционное обучение вузы перешли уже в целом ряде регионов России. Так, в Воронеже на удалёнку переведены уже девять высших учебных заведений.