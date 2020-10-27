Киев, , 15:11 — REGNUM В вооружённых силах Украины (ВСУ) за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили 27 октября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

«За минувшие сутки зарегистрированы 83 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 16 человек», — сказано в сообщении.

Остальные 67 пациентов находятся дома под наблюдением врачей, отметили в командовании. Всего в рядах ВСУ коронавирусной пневмонией болеет 1383 человека. За время пандемии зафиксировано 14 летальных случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили 6677 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов.

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