Волгоград, , 15:05 — REGNUM Три летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы в Волгоградской области за минувшие сутки. Скончались женщина и двое мужчин, в том числе 94-летний пенсионер, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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79-летняя жительница Волгограда была госпитализирована в клиническую больницу № 12. За её жизнь врачи боролись в реанимации. 46-летний мужчина из Волжского в состоянии средней степени тяжести был доставлен в волжскую городскую клиническую больницу № 3 через два дня после начала недомогания. Его здоровье ухудшилось и пациента перевели в волгоградскую клиническую больницу № 4. В клиническую больницу № 5 Волгограда был госпитализирован 94-летний местный житель, пенсионер обратился к врачам только через неделю после проявления признаков инфекции.

В волгоградских больницах получают лечение 1878 пациентов с подтверждённым коронавирусом.