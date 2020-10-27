Джуба, , 15:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Южного Судана объявили о вспышке полиомиелита в пяти штатах страны, передает ВВС Swahili.

В минздраве отметили, что вспышка вызвана вирусом полиомиелита вакцинного происхождения, что связано с низкими показателями иммунизации.

В июне африканский департамент Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявил Южный Судан свободным от дикого вируса полиомиелита.

Новые случаи заражения вирусом полиомиелита вакцинного происхождения были обнаружены в стране в прошлом месяце.

«Текущая вспышка полиомиелита вызвана вакциной, и это не дикий вирус полиомиелита. На данный момент подтверждены 15 активных случаев заболевания, зарегистрированных в пяти штатах», — сказал журналистам в столице страны Джубе Джон Румуну, официальный представитель министерства.

По его словам, министерство инициировало «национальные меры реагирования» на вспышку болезни, которые будут сосредоточены на усилении кампаний эпиднадзора и иммунизации.

«Общенациональная кампания иммунизации, охватывающая более 1,4 миллиона детей, будет проведена в 45 округах 10 штатов. Начиная с первой недели ноября она будет проведена в два этапа», — сказал Румуну.