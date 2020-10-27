Копейск, Челябинская область, , 14:58 — REGNUM Беременная жительница Копейска Челябинской области скончалась в ожидании приёма врача. Об этом заявили журналистам представители городской больницы.

Ей сразу же начали оказывать помощь сотрудники родильного дома и женской консультации. Также подъехала бригада скорой помощи. Но несмотря на все усилия спасти её не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летняя женщина работала учительницей. Она внезапно умерла утром 26 октября. Причина произошедшего выясняется.

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