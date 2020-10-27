Москва, , 14:59 — REGNUM Коронавирус плохо переносит сухую и теплую погоду, что во многом и определило сезонный спад заболеваемости в летние месяцы. С наступлением же осени, понижением температуры, ростом респираторных заболеваний, рисками эпидемии гриппа, существенно осложняющими течение болезни и усиливающими восприимчивость организма к коронавирусу, число заболевших неизменно пойдет вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«С другой стороны, следует понимать, что ситуация осенью и ситуация весной этого года различаются кардинально. Существенное увеличение числа выявляемых заболевших COVID-19 в значительной степени определяется кратно выросшими объемами тестирования.

В различных регионах планеты количество тестов по сравнению с весенними месяцами увеличилось в 10−50 раз, что позволяет диагностировать болезнь на ранней стадии и оказывать своевременную медицинскую помощь. Косвенно об этом свидетельствует и меньшее число летальных исходов по сравнению с тем, как это было во время первой волны коронавируса.

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Тем не менее, несмотря на все усилия медиков, судя по всему, окончательно победить COVID-19 удастся совсем нескоро — отдельные очаги заболевания, по мнению специалистов, будут наблюдаться еще как минимум 1,5 года.

И лишь когда значительная часть населения планеты в том или ином виде переболеет коронавирусом, выработав коллективный иммунитет, можно будет говорить о том, что угроза отступила окончательно.

Тем более, что эффективной вакцины до сих пор никому создать не удалось и вопрос выздоровления того или иного пациента почти полностью лежит в плоскости его личной иммунной системы и индивидуальных особенностей реагирования на данный вирус.

С экономической точки зрения, на настоящий момент правительствами большинства стран мира предпринимаются меры для того, чтобы снизить уровень заболеваемости методами социального дистанцирования и ужесточением санитарных норм, а не жестким карантином.

Дабы не допустить очередного локдауна, так как остановка значительной части производств этой весной показала, что на уровень заболеваемости данная мера влияет не слишком существенно, а вот вред мировой экономике (по предварительным оценкам — уже порядка $6 трлн) наносится огромный.

Те европейские государства, которые были вынуждены в последние дни существенно ужесточить карантинные меры, сделали это на фоне резкого всплеска заболеваемости (Чехия в пять раз обогнала весенние темпы прироста заболевших в США, показав значение 1100 выявленных случаев COVID-19 на 1 миллион человек за неделю в среднем.

В то время, как США отметились значением в 200, а Бразилия — в 220 человек на миллион). Схожая ситуация сейчас в Италии и Испании. Но и там ограничения вводятся достаточно аккуратно, с тем, чтобы в наименьшей степени навредить национальным экономикам.

Последние действия российского руководства также свидетельствуют о том, что пока есть возможность, производство и иные основные сегменты отечественной экономики приостанавливать работу не будут.

Упор делается на ужесточение масочного режима, ограничение работы культурно-досуговых центров, усиление санитарных требований к торговым точкам и местам общепита, отмену массовых мероприятий. Так что, скорее всего, удар второй волны коронавируса по российской экономике будет не таким масштабным, как весной.

Тем более, что доля сектора услуг у нас в стране гораздо ниже, чем в высокоразвитых государствах. Если в странах Запада на сегмент услуг приходится более половины ВВП, то у нас всего порядка 20%.

В этом смысле некоторая «отсталость» отечественной экономики даже сыграла нам на руку — мы в гораздо меньше степени, чем другие государства пострадали тогда и, вероятнее всего, меньше пострадаем и в этот раз.

Единственным действительно слабым звеном остаются предприятия малого и среднего бизнеса. Во-первых, именно этот класс предприятий в основном представлен в секторе услуг, наиболее страдающем от коронавируса.

Во-вторых, МСП традиционно имеют куда меньшие ресурсы на случай форс-мажорных обстоятельств. В-третьих, им гораздо сложнее получить кредиты, нежели крупным корпорациям. В-четвертых, масштабы помощи со стороны государства малому и среднему бизнесу пока еще явно недостаточны», — высказал свою точку зрение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России обострение ситуации с коронавирусом может произойти в феврале-марте 2021 года.

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