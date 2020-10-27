Ялта, Крым, , 14:57 — REGNUM Площадь или набережная в Ялте получит имя Сергея Рахманинова, таким образом власти Республики Крым решили увековечить имя знаменитого русского композитора.

«С 1997 года Симферопольская детская музыкальная школа №1 носит имя Рахманинова. А теперь глава Крыма Сергей Аксенов прислал нам письмо о том, что имя Рахманинова будет увековечено в поселке городского типа Симеиз под Ялтой, где любил отдыхать Рахманинов, а также в самой Ялте, где 5 сентября 1917 года, Сергей Васильевич дал свой последний концерт в России. Мэрия Ялты сейчас решает, что это будет — площадь имени Рахманинова или набережная», — цитирует ТАСС директора музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка» Александра Ермакова.

В 2023 году отмечается 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова. В регионах России к этой дате приурочено множество мероприятий.