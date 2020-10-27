Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Депутат петербургского Законодательного собрания Алексей Ковалев обеспокоился в связи с возможной застройкой трамвайного парка №2 на Среднем проспекте Васильевского острова. Он уже обратился в связи с этим к вице-губернатору Максиму Соколову, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Справедливой России».

Ковалев утверждает, что в его распоряжении оказалось письмо якобы от президента компании ООО «Глоракс» Андрея Биржина в адрес губернатора города Александра Беглова. В бумаге, скан которой прилагает депутат, предлагается инвестировать 50 млрд рублей в развитие «депрессивных территорий», а именно: реконструкцию трамвайного парка №2 им. Леонова и комплексное развитие территории завода «Красный треугольник».

Ковалев попросил Соколова прокомментировать подобные перспективы и сообщить, планируется ли общественное обсуждение таких инвестиционных предложений.

Возмущен парламентарий в первую очредь причислением Василеостровского трампарка к «депрессивным территориям». Ковалев напоминает, что парк является объектом культурного наследия.

Желание создать здесь музейно-гостиничный комплекс, опасается Ковалев, может привести к транспортному коллапсу, перегрузке инженерных сетей и уничтожению облика исторических памятников. Сохранить же транспортную функцию объекта при этом окажется невозможным, так что Василеостровский район лишится последней независимой от материка площадки для стоянки и ремонта подвижного состава, указывает Ковалев.

«Коммерчески выгодный проект не может быть осуществлен без сноса исторических зданий, застройки участков зеленых насаждений, секторов обзора трамвайных депо-памятников истории Санкт-Петербурга. При этом уникальный музей электротранспорта как минимум лишается перспективы развития. С большой вероятностью будут застроены площадки, где проложены криволинейные рельсовые пути необходимых радиусов, обеспечивающие выезд исторических трамваев на экскурсионный маршрут», — пишет депутат вице-губернатору.

Заметим, в 2015 году «Glorax Development» уже вела со Смольным переговоры об инвестициях в трампарк и представляла проект Игорю Албину, занимавшему на тот момент пост вице-губернатора. Тогда в планах инвестора было создание 14 восьмиэтажных комплексов жилых апартаментов, гостиницы и подземной парковки. Затем от идеи отказались.

«Тогда проект был признан невыгодным — наверное, потому, что столько жилья впихнуть на участок оказалось невозможным. Что же побудило москвичей вновь настаивать на передаче Василеостровского трампарка? Что позволило им думать, что город разрешит застроить эту территорию «под завязку»?» — недоумевает Ковалев.

Парламентарий предположил «по тексту письма», что московский инвестор не сам все придумал, а «кто-то из городских властей дал ему такую «наводку», назвав территорию трампарка «депрессивной».

"Кто-то положил это обращение на стол губернатора. Сегодня этот коварный план осуществляется, и не случайно, что его инициаторы держат свои намерения в тайне от василеостровцев и горожан в целом», — пишет депутат Максиму Соколову.

Алексей Ковалев просит вице-губернатора сообщить, какое должностное лицо Петербурга вступило в контакт с ООО «Глоракс», чтобы привлечь этого инвестора разработке территории трампарка, и что будет с трамваями на Васильевском острове.

Парламентария интересует, что входит в понятие «крупного музейно-гостиничного комплекса», какова площадь вновь создаваемых объектов недвижимости, площадь застройки территории и каков будет статус нынешнего музея городского электротранспорта, каким образом обеспечат музейное хранение уникальных экспонатов, их ремонт и реставрацию, а также экскурсионный выезд исторического подвижного состава на городские маршруты.

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О сносе трампарка речь завели еще в 2011 году, когда там венгерская компания задумала построить Дворец искусств, но под давлением общественности, градозащитников и местных жителей, власти и предприниматели отступили.

Комплекс зданий Василеостровского трампарка был построен в начале XX века. В 1907 году из парка вышли вагоны на первые регулярные рейсы. Он также работал во время блокады Ленинграда. Сейчас в зданиях депо расположен Музей электрического транспорта Петербурга, а поворотное кольцо и площадка используется по назначению.

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