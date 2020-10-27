Ташкент, , 14:51 — REGNUM Дорожные инспекторы в Узбекистане будут отправлять на штрафстоянку транспортные средства, водители которых нарушили карантин. Это следует новых поправок в Кодекс об административной ответственности, сообщает 27 октября издание Norma.uz.

Сотрудники органов внутренних дел Узбекистана смогут задержать автомобиль при нарушении водителем ограничений на передвижение транспортного средства. Соответственно, подобная мера может быть применена только там, где введены соответствующие ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 октября в Узбекистане выявили 65 765 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 62 876 пациентов, скончались — 554 человека.

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