Белгород, , 14:55 — REGNUM 103 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 27 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре больше, чем зарегистрировано за предыдущие сутки. После выздоровления выписано ещё 99 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В стационарах находятся 578 пациентов, из которых 59 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Амбулаторное лечение получает ещё 1381 человек.

В целом, в Белгородской области выявлено 11 тыс. 149 носителей инфекции, выздоровели — 9115 человек.