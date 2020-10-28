Алатырь, Чувашия, , 10:05 — REGNUM В Чувашии в городе Алатыре сегодня, 28 октября, началась памятная акция в честь строителей оборонительных рубежей. Мероприятие проводится в рамках Года трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Подвиг народа: как шли «на окопы» и строили рубежи в Чувашии — трансляция»

От дворца культуры в Алатыре начала шествие колонна, состоящая преимущественно из женщин и молодёжи, одетых в шинели, бушлаты и другую одежду времён Великой Отечественной войны. Они символизируют собой строителей оборонительных рубежей, которые «идут на окопы». Их шествие сопровождается агитационными лозунгами тех времён, а также песнями военных лет.

Завершится шествие у администрации города, где развернулась экспозиция, посвящённая истории строительства Сурского и Казанского рубежей, участникам тех событий и труженикам тыла. Также пройдёт театрализованное представление, выступят почётные гости, включая родственников ветеранов.

Кроме того, в ходе открытия Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, которое состоится в Чебоксарах в театре оперы и балета, запланировано включение из Алатыря.

Отметим, что ранее алатырский ветеран Анастасия Ивановна Баканова, которая участвовала в строительстве оборонительных рубежей, вспоминала, что война для неё началась тогда, когда её брата «забрали на фронт, а меня с сестрой угнали на трассу рыть окопы»:

«Работали и днём, и ночью. Зимой было очень холодно. Одежды тёплой не было, не было даже варежек и сапог. Ходили в лаптях и с голыми руками… Работали почти без отдыха. Ложились отдохнуть по очереди часа на 2−3».

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год решением главы Чувашии Олега Николаева объявлен в республике Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Линия обороны возводилась в 1941—1942 годах за рекордные сроки, на стройку была мобилизована треть оставшегося трудоспособного населения — 170 тыс. человек. Мобилизация началась 28 октября 1941 года.