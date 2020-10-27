Лос-Анджелес, США, , 14:37 — REGNUM Дополнение «Снежные просторы» для игры The Sims 4 изменят из уважения к корейским геймерам. Об этом 26 октября сообщил портал PCGamesN.

https://twitter.com/SimGuruGraham/status/1319730336549330944

Игрокам из Кореи не понравился релизный трейлер дополнения, в котором были показаны наряды с изображением восходящего солнца. По их словам, этот знак в Корее и Китае принято считать символом японского империализма.

В ответ на недовольство геймеров один из разработчиков проект Грэм Нардоун пообещал, что в дополнение внесут соответствующие изменения. Напомним, его релиз должен состояться 13 ноября 2020 года.

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