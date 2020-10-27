Екатеринбург, , 14:38 — REGNUM Уральский институт управления РАНХиГС (Екатеринбург) с 28 октября 2020 года переходит на дистанционный формат обучения. Об этом заявил директор института Руслан Долженко, сообщает пресс-служба вуза.

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По информации руководителя, некоторые студенты уже выводились в «дистант» заблаговременно, по заявлению учебных групп. Те же, кто до этого учился очно, теперь перейдут на онлайн-формат.

«Студенты нашего института продолжат обучение в дистанционном формате с использованием Microsoft Teams и системы дистанционного обучения на базе Moodle», — уточнил Долженко.

Преподавателей просят проводить лекции из дома, в крайнем случае вуз готов предоставить им свою площадку для использования компьютера и интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уральский федеральный университет передал в Минобрнауки запрос о возможности полного перехода на «дистант».

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