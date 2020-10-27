Махачкала, , 14:50 — REGNUM Воспитательная работа с призывной молодежью будет проводиться в Дагестане в связи с ухудшением воинской дисциплины среди военнослужащих из республики. В частности, планируется проводить просветительские семинары в пункте для сбора новобранцев, сообщили ИА REGNUM 27 октября в пресс-службе министерства по делам молодежи региона.

Напомним, 23 октября на совещании с участием представителей Минобороны России врио главы Дагестана Сергей Меликов заявил, что в последнее время наметилась тенденция к ухудшению воинской дисциплины среди военнослужащих из республики. В этой связи он поручил проработать мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию призывной молодежи, а также в воинских частях с военнослужащими из Дагестана.

Сегодня данный вопрос обсудили на совещании в минмолодежи региона. В частности, шла речь о вовлечении призывников в добровольческую деятельность и проведении в республиканском сборном пункте просветительских семинаров «Кодекс чести дагестанца».

«До 31 декабря в призывном пункте ежедневно пребывают до 500 призывников, которые находятся там на протяжении трех дней, именно с ними мы и будем проводить профилактические беседы», — заявил начальник отдела гражданско-патриотического воспитания минмолодежи Дагестана Магомедтагир Даязиев.

По итогам совещания решено составить график проведения просветительских семинаров, а также выявить перечень зафиксированных нарушений военнослужащих из республики и с их учетом доработать проект «Кодекс чести дагестанца».

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