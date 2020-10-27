Хоршем, , 14:29 — REGNUM Как оказалось, разработка игры Alien: Isolation велась в строгом секрете после того, как издатель Sega отказался от проекта. Об этом 27 октября сообщает издание Kotaku.

После отказа Sega команда Creative Assembly в тайне разработала демонстрационную версию проекта: с лабораторией, ксеноморфами и пугающей атмосферой. Увидев эту наработку издатель согласился на создание полноценный игры.

Напомним, Alien: Isolation вышла на PC в 2014 году. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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