Джакарта, , 14:27 — REGNUM Instagram объявил о своем партнерстве с рядом организаций в Индонезии для поддержки психического здоровья, сообщает Antara.

«Мы считаем, что родители играют важную роль в преодолении негативной стигмы психического здоровья среди подростков. Мы хотим предложить родителям лучше понять и поддержать психическое здоровье своих подростков, особенно в трудные времена», — говорится в заявлении Instagram.

Instagram провел аналогичную кампанию в мае 2019 года, на этот раз тема кампании нацелена на родителей, чтобы они лучше понимали проблемы психического здоровья своих детей, например, случаи издевательств в киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава национального агентства инновационных исследований Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что шесть учреждений в стране завершают клинические испытания индонезийской вакцины от COVID-19.

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