Иркутск, , 14:27 — REGNUM В Иркутской области определились с социальными проектами, которые будут представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Как сообщает «Сибирское информационное агентство», всего их порядка 50, а направления деятельности разнообразные: от работы с сельскими жителями, помощи детям с ограниченными возможностями, создания школ волонтеров до изобретения «зеленых» технологий, альтернативных источников энергии, комплексных систем экспресс-эвакуации людей.

В научной сфере представили даже международный проект по созданию российско-швейцарско-китайской лаборатории нанотераностики и инфекционных заболеваний. Несколько проектов касались развития столицы Восточной Сибири, например, комплексная регенерация застроенных территорий на основе частно-государственного партнёрства, на примере опыта реализации проекта «Иркутские кварталы» или же проект «Сфера Байкала» по комплексному развитию современной рекреационной инфраструктуры в Байкальском регионе силами предпринимателей.

«Очень приятно, что в Иркутской области так много инициативных и неравнодушных людей. Форум «Сильные идеи для нового времени» призван объединять лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан. На этой встрече мы начали первый этап этого объединения для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов», — подчеркнула генеральный директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.

По мнению первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова, разнообразие представленных проектов позволит обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях, на что в частности и направлен форум АСИ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет 11−12 ноября 2020 года в Сочи. Организаторами выступили Агентство стратегических инициатив и Росконгресс.