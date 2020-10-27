Минск, , 14:30 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии задержали в ходе несанкционированных протестных акций, прошедших 26 октября в разных населенных пунктах республики, свыше 500 человек. Об этом 27 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на данные белорусского МВД.

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"Всего за нарушения законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси задержаны более 581 человек, из них в Минске — 486», — говорится в материале журналистов агентства.

Также в сообщении добавляется, что 434 человека из данного числа водворены в места содержания до рассмотрения дел об административных нарушениях в судебном порядке.

Кроме того, указывается, что в Минске разрозненные группы людей образовали колонну и прошли от площади Независимости до площади Якуба Колас и добавляется, что основной массой в ней были студенты и пенсионеры.

Кроме того, уточняется, что всего 26 октября в Белоруссии было зафиксировано несколько десятков очагов социально-политической активности, в которых приняли участие около 3,6 тыс. человек

Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что во время несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Белоруссии 27 октября, сотрудниками органов правопорядка было задержано свыше 20 человек.