Джакарта, , 14:25 — REGNUM В Индонезии от COVID-19 скончался гражданин Южной Кореи, работавший в южнокорейской швейной компании в городе Семаранг. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Индонезии.

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По их словам, 58-летняя кореянка скончалась 26 октября в одной из больниц Джакарты. Известно, что это первый случай гибели гражданина Южной Кореи в Индонезии.

Отмечается, что ранее в Индонезии коронавирус выявили у 27 южнокорейцев, из которых 23 выписаны из больниц.

С начала пандемии в Индонезии выявлено более 396 тыс. случаев коронавируса, жертвами пандемии стали более 13,5 тыс. человек.