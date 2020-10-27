Токио, 27 октября 2020, 14:24 — REGNUM В сборник игр Super Mario 3D All-Stars по просьбе фанатов добавят дополнительные настройки управления камерой. Об этом 27 октября сообщает издание Eurogamer.
В частности, геймеры смогут выбрать инвертированное управление камерой — как это было в оригинальной версии Super Mario Sunshine. Сообщается, что обновление с новыми настройками выйдет уже 17 ноября 2020 года.
Напомним, Super Mario 3D All-Stars — это сборник трёхмерных платформеров для консоли Nintendo Switch. В него вошли три игры: Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy.
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