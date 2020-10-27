Томск, 27 октября 2020, 14:23 — REGNUM Жителей Томской области предупредили о непогоде.
Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 октября в регионе и в Томске ожидаются умеренные, местами сильные осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег.
Также прогнозируются гололедные явления, отложение мокрого снега, похолодание. Ветер усилится до 19−24 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей Красноярска предупредили о сильном ветре.
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