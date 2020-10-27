Волгоград, , 14:26 — REGNUM Бесплатными лекарствами начали обеспечивать жителей Волгоградской области 65 лет и старше, заразившихся коронавирусом. Препараты будут доставлять пенсионерам социальные работники и волонтёры, сообщили ИА REGNUM 27 октября в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Экспресс-диагностику на дому жителей пожилого возраста начали проводить с 27 октября. Власти рассчитывают таким образом обеспечить раннюю постановку диагноза и начать своевременное лечение. В случае подтверждения положительного теста на коронавирус, врач назначит лечение, а бесплатные лекарства — антибиотики, противовирусные средства, антикоагулянты и другие препараты — бесконтактным способом доставят пенсионерам социальные работники и волонтёры. Поликлиники региона ежедневно будут проверят запасы лекарств.

За счёт областного бюджета закуплено уже порядка 140 тысяч упаковок лекарственных средств для пожилых граждан.