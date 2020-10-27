Москва, , 14:20 — REGNUM Поручение президента РФ Владимир Путин об увеличении размера оплаты больничных родителям детей до семи лет, безусловно, вызовет одобрение и положительные эмоции у родителей дошкольников, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«На сегодняшний день в соответствии с Федеральным законом 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» размер пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от страхового стажа.

Так, лица, имеющие стаж до 5 лет вправе рассчитывать на 60% среднего заработка, при наличии стажа от 5 до 8 лет — на 80% среднего заработка, и только проработав 8 лет и более можно уйти на больничный, получив при этом 100% среднего заработка.

Родители детей до семи лет вынуждены уходить на больничный, поскольку в этом возрасте ребенка нельзя оставлять дома одного, тем более в период его болезни.

И зачастую случается так, что это молодые родители, не имеющие стажа, достаточного для получения заработной платы на период больничного в полном объеме.

В результате болезнь ребенка кроме прочего сказывается на финансовом благополучии семьи и как результат на возможностях родителей по уходу за ребенком и приобретению необходимых для лечения лекарств.

Предлагаемая инициатива главы государства, конечно, решит ряд проблем, возникающих у родителей в период болезни их детей». — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность оплаты в размере 100% листков временной нетрудоспособности родителям, у которых есть дети до семи лет.

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