Варшава, , 14:20 — REGNUM В онлайн-магазине GOG стартовала распродажа в честь празднования Хэллоуина. Об этом 27 октября сообщается на официальном сайте сервиса.

В распродаже принимают участие более 850 игр, поделённых на четыре категории: шалости (хоррор-игры), сладости (милые игры), самые страшные скидки и жуткие инди-игры. Акция продлится до 2 ноября 2020 года.

Напомним, GOG — это польский сервис цифровой дистрибуции видеоигр. Изначально он специализировался на продаже «классических» PC-игр, однако позже в нём появились и современные проекты.

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