Москва, , 14:06 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются, что в ближайшее время смогут рекомендовать к применению вакцины от коронавируса, разработанные в России и других странах. Об этом сообщила председатель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

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По ее словам, ВОЗ очень высоко оценивает усилия по созданию вакцин.

«Мы ожидаем, что в близком времени вакцины из РФ и других стран пройдут исследования ВОЗ и на их основании будут рекомендации, что наконец-то будет возможно, доступно людям вакцинироваться в ближайшее время», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» — первая в мире. В России она проходит третью фазу клинических испытаний. Также в Новосибирске разработана ещё одна вакцина и готовится третья.

Ранее Вуйнович сообщила, что использование безопасной и эффективной вакцины от коронавируса серьёзно повлияет на эпидемическую ситуацию в России. По её словам, особое внимание следует уделить эффективному выявлению целевых групп населения, которые получат вакцину в приоритетном порядке.

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