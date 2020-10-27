Саратов, , 15:46 — REGNUM На юго-востоке Саратовской области в период с 27 октября по 2 ноября сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Также существует вероятность возникновения очагов природных пожаров и загорания сухой растительности (4−5 классы горимости). В предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы и утром местами прогнозируется туман, видимость до 500 м и менее. Температура воздуха ночью −4… −9 градусов, на возвышенности до +1 выше ноля, в дневное время около 9 градусов тепла. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 м/с.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, на территории Саратовской области в связи с установлением высокого класса пожарной опасности и высыханием травы возрастает угроза возникновения лесных пожаров. В регионе с 6 октября на 21 календарный день вводили режим ограничения пребывания граждан в лесу.

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