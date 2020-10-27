Чита, , 13:59 — REGNUM В правительстве Забайкальского края обсудили социальные проекты, которые будут представлены в Сочи на форуме «Сильные идеи для нового времени». Как сообщает помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская, в их число вошли: бесплатный юридический центр для инвалидов, реабилитационные программы для людей пенсионного возраста и школа проектных технологий.

«Форум инициирован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. В итоге будет собрано 100 сильных идей, которые помогут перезагрузить экономику и социальную сферу страны», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкалья Александр Бардалеев. Он также напомнил, что на первом этапе идеи принимались на платформе АСИ. Второй этап — региональный отбор идей.

«Мы оставили только самые перспективные предложения и будем их обсуждать, дополнять», — подчеркнул чиновник.

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