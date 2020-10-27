Грозный, , 13:52 — REGNUM Чечня долгое время была оплотом относительно спокойной ситуации в плане заболеваемости COVID-19 не только в Северо-Кавказском федеральном округе, но и в России в целом. В республике уровень ежедневного прироста числа новых пациентов с подтвержденным диагнозом оставался в проеделах 4 — 8 случаев в сутки, а темпы прироста были самые низкие в стране — 0,2% — 0,3%.

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Однако в последние дни и в этой республике начал фиксироваться медленный подъем графика прироста новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Так, по данным федерального оперативного штаба на 27 октября, за минувшие сутки подтвержден диагноз у десяти жителей региона.

Последний раз такое число выявленных случаев заражения коронавирусом за одни сутки было зафиксировано 7 августа, после чего в Чечне стало отмечаться снижение суточного прироста числа пациентов с подтвержденным диагнозом. Оно продолжалось в течение почти трех месяцев.

Пока, по данным оперштаба, в Чечне выявлено за все время пандемии 2596 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2088 пациентов. Не удалось спасти врачам 45 человек.