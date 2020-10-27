Элиста, , 13:51 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе достиг 99 человек, сообщает министерство здравоохранения республики 27 октября.

Напомним, что за прошедшие сутки в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 96 человек. В COVID-стационарах лечение проходят 840 пациентов.

С начала пандемии в республике зарегистрировано более 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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