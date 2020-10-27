Улан-Удэ, , 13:50 — REGNUM Центр городских компетенций при Агентстве стратегических инициатив инициировало создание объединения «Клуб городских лидеров». Об возможности стать членом клуба сообщается на сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований республики Бурятия» (АСМО), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что первое заседание представителей состоялось на форуме «Дни лидеров муниципалитетов» в Великом Новгороде в сентябре. Следующие встречи будут проходить в различных городах страны каждый квартал. Портал «МК в Бурятии» передаёт, что одной из площадок может стать столица республики Улан-Удэ.

«В рамках встреч будут разрабатываться предложения для укрепления муниципальных образований как субъектов экономической деятельности, решаться вопросы привлечения и использования ресурсов для развития городов и прилегающих территорий, инициироваться корректировки федерального законодательства в целях повышения эффективности муниципального управления», — передаёт АСМО.

В свою очередь, АСИ будет представлять решения клуба федеральным властям.