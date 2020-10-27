Иваново, , 13:50 — REGNUM В Ивановской области за сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 27 октября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее число новых носителей составило 110 человек.

«Из новых случаев: 71 человек обследован с ОРВИ и пневмониями; 32 человека — по контакту с ранее заболевшими; два человека прибыли из Москвы; один человек — из Ярославля и пять человек без клинических проявлений», — уточнили в оперативном штабе.

На 27 октября момент в стационарах региона проходят лечение 1777 человек с COVID-19, на койках с кислородом находятся 1039 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 60 пациентов. На данный момент в регионе остаётся свободными 134 койки для ковид-пациентов.

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За период пандемии в Ивановской области подтверждено 11 019 случаев заражения коронавирусом, 8122 пациента выздоровели, скончались 166 человек.