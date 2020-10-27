Джакарта, , 13:50 — REGNUM Глава национального агентства инновационных исследований Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что шесть учреждений в стране завершают клинические испытания индонезийской вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.

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«Шесть учреждений используют разные платформы. Таким образом, будет шесть типов вакцин от COVID-19», — заявил Бамбанг Броджонегоро.

По словам Бамбанг Броджонегоро, институт Эйкмана готовит испытание вакцины на животных. Планируется, что испытание вакцины будет завершено к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо признал, что до сих пор уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового.

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