Джакарта, 27 октября 2020, 13:50 — REGNUM Глава национального агентства инновационных исследований Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что шесть учреждений в стране завершают клинические испытания индонезийской вакцины от COVID-19, сообщает Kompas.
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«Шесть учреждений используют разные платформы. Таким образом, будет шесть типов вакцин от COVID-19», — заявил Бамбанг Броджонегоро.
По словам Бамбанг Броджонегоро, институт Эйкмана готовит испытание вакцины на животных. Планируется, что испытание вакцины будет завершено к концу 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо признал, что до сих пор уровень смертности от коронавируса в стране выше среднемирового.
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