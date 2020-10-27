Москва, , 13:46 — REGNUM Причин возможного ухудшения ситуации в России с COVID-19 в феврале—марте 2021 года может быть несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Казалось бы, российские в большинстве своем послушно выполняли все рекомендации властей и профильных медицинских учреждений еще с конца марта.

Граждане носили маски, не выходили лишний раз на улицы, миллионы тех же москвичей еще в апреле разъехались по деревням и дачам.

И вот теперь Роспотребнадзор озвучивает негативный сценарий по дальнейшему ухудшению ситуации в стране. Так почему же пиемия не идет на убыль?

Похоже, что границы не надо было открывать этим летом и не расслабляться. Миллионы российских граждан все-таки слетали на теплые моря в августе-октябре.

На работу в Россию в конце лета приехали граждане СНГ — это тоже риски для распространения болезни. Теперь вся надежда только на вакцину.

К сожалению, принятые государством меры по самоизоляции граждан и минимизации рисков распространения болезни оказались нежесткими и недостаточными», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обострение ситуации с коронавирусом может произойти в феврале-марте 2021 года, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Читайте также: В Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение ситуации с COVID-19