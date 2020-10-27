Пенза, , 15:47 — REGNUM В столице Пензенской области минувшей ночью начали обработку улиц от гололеда. Об этом ИА REGNUM 27 октября сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ежедневно к ночному дежурству приступают 10 единиц спецтехники. В утренние часы они начинают объезды дорог и проверяют состояние проезжей части. Сегодня, четыре комбинированные дорожные машины посыпали реагентами путепроводы и склоны. Об этом сообщил замглавы администрации Олег Денисов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе для обработки проезжей части и тротуаров заготовили почти 8,5 тыс. тонн пескосоляной смеси, 2,2 тыс. тонн технической соли «Галит» и более 50 тонн «Бионорда». В текущем году городские власти приобрели вторую снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе. Установка расположится рядом с первой, в центре Пензы. Пока завершаются работы по монтажу оборудования.

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