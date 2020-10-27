Элиста, , 13:44 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 96 человек. Днём ранее суточный прирост составил 99 случаев заражения инфекцией, передаёт ИА REGNUM 27 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

В настоящее время в COVID-стационары госпитализировано 840 пациентов, из них 23 человека находятся в тяжёлом состоянии и 86 человек — на долечивании. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 12 жителям республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 8 тыс. 805 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели — 5 тыс. 466 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии скончались ещё три пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Калмыкии число жертв COVID-19 достигло 99 человек