Токио, , 13:33 — REGNUM В экшене Dragon Ball Z: Kakarot появилась многопользовательская карточная игра Dragon Ball Card Warriors. Об этом сообщалось 26 октября на YouTube-канале компании Bandai Namco.

Card Warriors будет доступна прямо в меню Dragon Ball Z: Kakarot. В ней геймерам предстоит создавать различные колоды карт и сражаться с другими игроками как в стандартных, так и в рейтинговых матчах.

Напомним, Dragon Ball Z: Kakarot — это экшен-игра по мотивам одноимённого аниме-сериала. Её релиз состоялся в январе 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Star Wars: Squadrons появится бесплатная фигурка Малыша Йоды

Читайте развитие сюжета: Стала известна дата появления Вергилия в игре Devil May Cry V