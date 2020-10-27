Грозный, , 13:44 — REGNUM Заявление муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева о том, что президент Франции Эммануэль Макрон начал «заранее проигрышное шествие на ислам», которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили мнение 27 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Пророк Мухаммед не лишен был чувства юмора, был добродушным и не злым. Он бы улыбнулся, увидев смешную карикатуру на себя», — написал Нириман А.

Многие пользователи отметили тот факт, что в России разным народам с различными вероисповеданиями удаётся найти общий язык, что позволяет без оскорбления друг друга сосуществовать и длить историю общего государства. Такого, как считают они, во Франции нет.

«Можно говорить о недостатках какого-либо человека, но нельзя лезть в чужую веру, в чужую душу. В России народы разных вероисповеданий живут веками, видимо, поэтому все стараются не касаться чужого вероисповедания, зная, что это сокровенное. А на Западе прямо бесовщина какая-то по этому поводу. Неужели не понятно, что не надо играть с огнём, трясти красную тряпку перед быком», — считает Ольга.

Часть комментаторов указала тем пользователям, которые услышали в словах Муфтия какие-либо призывы или угрозы, что Межиев просто предостерёг Францию от исламофобских настроений в обществе. По его мнению, это может погубить французское государство, считают пользователи.

«Все тут возмущаются и кидаются направо и налево терминами «Светское государство» и «Свобода слова», но если бы Вы внимательно прочли слова муфтия, то поняли бы, что он не угрожает Франции и Макрону в частности, а предостерегает от необдуманных действий и от плачевных последствий для самих же французов», — пишет Александр.

В целом, больше количество пользователей согласилось с муфтием. Они считают, что необходимо разделять понятие «свобода слова» от понятия «безнаказанное оскорбление». Комментаторы призвали людей разных мировоззрений и верований относиться друг к другу с уважением.

«Муфтий совершенно прав. Такие заявления президента, казалось бы, цивилизованной страны, прямая, на мой взгляд, деятельность по разжиганию розни между людьми на религиозной основе, причем прикрытая ложно понятыми «ценностями» демократического общества на свободу слова. Свобода слова не равно свобода и безнаказанность публичного оскорбления чувств верующих, а равно как и любых других чувств и ценностей любой социальной группы», — поделился мнением Макс23.

Напомним, 27 октября муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон начал «заранее проигрышное шествие на ислам», которое рискует обернуться новыми человеческими жертвами.