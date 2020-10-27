Казань, , 13:42 — REGNUM В Татарии по состоянию на 1 октября в 52 лечебных профилактических учреждениях прошли реабилитацию после заражения новой коронавирусной инфекцией около 2,2 тыс. пациентов. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава РТ и заведующая кафедрой реабилитологии и спортивной медицины Казанской государственной медицинской академии Резеда Бодрова.

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Около 900 человек прошли лечение в профильных отделениях медицинской реабилитации, еще больше тысячи — на базе приближенных к месту жительства учреждений. Также к восстановлению пациентов с последствиями пневмонии, вызванной коронавирусом, задействовали санаторий «Нехама» в поселке Петровский. Здесь для переболевших выделено 100 мест. Уже прошли восстановление 30 человек.

Реабилитация пациентов осуществляется по полису обязательного медицинского страхования, добавила Резеда Бодрова.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле в госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах начали проводить реабилитацию пациентов, справившихся с коронавирусом. Выздоровевшие проходят реабилитацию бесплатно, имея при себе направления из поликлиник с анализами и копиями результатов томографии легких и ПЦР-диагностики.

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